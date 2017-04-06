В Красноармейском районе задержали 23-летнего сбытчика «синтетики»
Сегодня, 11:37ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Красноармейском районе Волгограда полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 23-летнего местного жителя, который занимался бесконтактным сбытом синтетических наркотиков.
Непосредственно перед задержанием молодой человек готовил очередную «закладку» зелья у дома по улице Удмуртской.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе личного досмотра у волгоградца были обнаружены полиэтиленовые свертки с наркотическим средством, которого хватило бы для приготовления более 500 разовых доз.
Выяснилось, что подозреваемый заказывал оптом синтетический наркотик через интернет, а затем сбывал мелкими дозами через «закладки» и тайники.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. За попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Материалы по теме
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей