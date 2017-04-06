В Красноармейском районе задержали 23-летнего сбытчика «синтетики»

В Красноармейском районе Волгограда полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 23-летнего местного жителя, который занимался бесконтактным сбытом синтетических наркотиков.

Непосредственно перед задержанием молодой человек готовил очередную «закладку» зелья у дома по улице Удмуртской.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе личного досмотра у волгоградца были обнаружены полиэтиленовые свертки с наркотическим средством, которого хватило бы для приготовления более 500 разовых доз.

Выяснилось, что подозреваемый заказывал оптом синтетический наркотик через интернет, а затем сбывал мелкими дозами через «закладки» и тайники.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. За попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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