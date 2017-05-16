Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
В Кемеровской области ребенок выжил после прыжка с зонтом с 4 этажа
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d0%be%d0%ba%d0%bd%d0%be+teleport2001 ru
В Кемеровской области ребенок выжил после прыжка с зонтом с 4 этажа
Сегодня, 12:42ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: teleport2001.ru
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк