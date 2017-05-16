В Кемеровской области ребенок выжил после прыжка с зонтом с 4 этажа

В городе Березовском Кемеровской области чудом выжила при падении с высоты 6-летняя девочка. На месте происшествия следователи обнаружили зонт в раскрытом состоянии, спицы которого были вывернуты вверх.

Лежавшую на земле девочку нашли за жилым домом прохожие. Они сразу вызвали полицейских и «скорую помощь». Медики госпитализировали потерпевшую с переломами различной степени тяжести. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области, девочка проживает с дедушкой и бабушкой. В тот день, когда произошел несчастный случай, она находилась под присмотром деда.

По предварительной информации, ранее девочка посмотрела фильм, где героиня летала с зонтиком. В то время, когда дедушка ненадолго оставил девочку дома одну, она обулась, взяла зонт и решила испытать увиденный способ полетов, выпрыгнув из окна 4 этажа.