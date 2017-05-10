В Чернышковском районе завели дело за получение выплат на погибшего ребенка

Правоохранительные органы продолжают расследовать уголовное дело по факту смерти 4-летнего ребенка, проживавшего в приемной семье в Чернышковском районе.

Проверка, проведенная прокуратурой Волгоградской области, вскрыла нарушения в работе органов опеки и попечительства района, которые практически не интересуются условиями жизни несовершеннолетних подопечных, не принимают меры по защите их прав и законных интересов. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщила старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева.

У облпрокуратуры также возникли вопросы к руководству Чернышковской ЦРБ, которое не проинформировало комиссию по делам несовершеннолетних об отказе приемной матери приводить детей на обследование в больницу.

Для устранения указанных нарушений внесены представления в адрес главы администрации района, а также главврача Чернышковской ЦРБ. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения, отметила Токарева.

Она также рассказала, что по инициативе прокурора района полицейские возбудили уголовное дело против приемного родителя по факту неправомерного получения выплат на содержание погибшего ребенка.

Кроме того, в Волгоградской области продолжается начатая недавно масштабная прокурорская проверка соблюдения органами опеки и попечительства муниципальных образований требований законодательства в части контроля за условиями проживания и воспитания всех несовершеннолетних, пребывающих в замещающих семьях, соблюдения прав и законных интересов детей, в том числе, усыновленных.

Напомним, в Чернышковском районе Наталья и Николай Павловы – опекуны для четырех детей – 8 месяцев скрывали, что одного ребенка нет в живых. Они попытались даже похитить в Ростовской области мальчика, которого собирались выдавать за погибшего приемного сына ради получения социальных пособий.

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