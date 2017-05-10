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В Чернышковском районе завели дело за получение выплат на погибшего ребенка
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Чернышковском районе завели дело за получение выплат на погибшего ребенка
Сегодня, 15:18ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: turov.pro
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