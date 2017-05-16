Скончался второй участник лобового столкновения «Лады» и «Ауди»

Напомним, жуткое ДТП, последствие которого походило на настоящую автомобильную «мясорубку», произошло накануне ночью на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Фото: Дима Быкадоров, ВК, "Жесть Волгограда"

Молодой водитель «Лады Гранта», следовавший со стороны центра, города грубо нарушил правила дорожного движения и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со старенькой «Ауди».

38-летний водитель «Ауди» скончался на месте происшествия, а виновника ДТП, 19-летнего парня, доставили в реанимацию, но медики не смогли спасти ему жизнь.

Двое пассажиров иномарки и один пассажир «Гранты» были также госпитализированы с различными травмами.

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