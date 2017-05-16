Под Волгоградом военный-контрактник исчез вместе с машиной

Вот уже более трех суток нет никакой информации о 22-летнем военном-контрактнике Владимире Колесникове, который 18 мая уехал с полигона Прудбой в сторону Волгограда и исчез.

Как сообщает в соцсетях брат пропавшего Сергей Колесников, поздно вечером в день исчезновения от Владимира пришло СМС о том, что он попал в ДТП и у него возникли трудности. Затем на следующий день было еще одно СМС о скором возвращении. Сразу же после этого телефон оказался отключен.

Родственники пропавшего сообщают описание автомобиля Владимира Колесникова - это «семерка» с госномером У769НН 34. Имеется информация, что в последний раз машину по камерам наблюдения видели около ТЦ «Парк-Хаус».