Под Волгоградом военный-контрактник исчез вместе с машиной

Как сообщает в соцсетях брат пропавшего Сергей Колесников, поздно вечером в день исчезновения от Владимира пришло СМС о том, что он попал в ДТП и у него возникли трудности. Затем на следующий день было еще одно СМС о скором возвращении. Сразу же после этого телефон оказался отключен.
Родственники пропавшего сообщают описание автомобиля Владимира Колесникова - это «семерка» с госномером У769НН 34. Имеется информация, что в последний раз машину по камерам наблюдения видели около ТЦ «Парк-Хаус».
В пресс-службе ГУ МВД региона корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о розыскных мероприятиях в отношении военного-контрактника. В организацию «ВолгоСпас» просьба о помощи в розыске Владимира Колесникова также не поступала.