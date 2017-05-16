Под Волгоградом при столкновении с грузовиком разорвало «Оку»: двое погибли
Сегодня, 09:59ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Ольга Ветрова/ ВК, "Жесть Волгограда"
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Тот факт, что правила дорожного движения «пишутся кровью», в очередной раз получил свое подтверждение.
Накануне на трассе Михайловка–Серафимович в 30 километрах от райцентра водитель автомобиля «Ока» пошел на обгон бензовоза. Малолитражке не хватило времени для опасного маневра, и она лоб в лоб влетела в грузовик «Феникс».
После страшного удар кузов «Оки» превратился в несколько кусков металла. Авария не оставил шансов на спасение водителю и пассажиру легковушки. Пострадал и водитель «Феникса» - с переломами руки и пальцев ног он вместе со своим пассажиром, у которого ушибы, госпитализирован в Михайловскую ЦРБ.
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Фото: Арсен Манасян, ВК, "Жесть Волгограда"
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