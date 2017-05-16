Под Волгоградом при столкновении с грузовиком разорвало «Оку»: двое погибли

Тот факт, что правила дорожного движения «пишутся кровью», в очередной раз получил свое подтверждение.

Накануне на трассе Михайловка–Серафимович в 30 километрах от райцентра водитель автомобиля «Ока» пошел на обгон бензовоза. Малолитражке не хватило времени для опасного маневра, и она лоб в лоб влетела в грузовик «Феникс».

После страшного удар кузов «Оки» превратился в несколько кусков металла. Авария не оставил шансов на спасение водителю и пассажиру легковушки. Пострадал и водитель «Феникса» - с переломами руки и пальцев ног он вместе со своим пассажиром, у которого ушибы, госпитализирован в Михайловскую ЦРБ.