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Под Волгоградом при столкновении с грузовиком разорвало «Оку»: двое погибли
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Под Волгоградом при столкновении с грузовиком разорвало «Оку»: двое погибли
Сегодня, 09:59ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Ольга Ветрова/ ВК, "Жесть Волгограда"
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