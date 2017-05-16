Новоаннинский педофил получил 13 лет за надругательство над сыном приятеля

Новоаннинский районный суд вынес суровый приговор 50-летнему местному жителю, совершившему насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летнего ребенка.

Следствием установлено, что 6 августа прошлого года мужчина пришел в гости к приятелям, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил хозяйку приготовить ему чай, а сам вывел ее 9-летнего сына во двор, завел в кусты и надругался над ним.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, случайным свидетелем преступления стал дядя школьника, который пришел навестить родственников. Мальчик рассказал ему подробно, как все происходило.

Родственники ребенка и соседи, которые узнали о случившемся, избили педофила, сломав ему ребра и причинив множественные ушибы. Злоумышленник был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где медикам удалось спасти его жизнь.