На юге Волгограда упавший тополь раздавил несколько машин на парковке
Сегодня, 10:54ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: vk.com/club108998119
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В минувшее воскресенье в Красноармейском районе Волгограда во дворе одной из местных девятиэтажек детскую площадку и автомобильную парковку накрыло рухнувшее дерево.
Тополь высотой в восьмиэтажный дом упал внезапно, из некоторых машин люди даже не успели выйти. К счастью, пострадавших не оказалось.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Михаил Ермолаев, vk.com/club108998119
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Михаил Ермолаев, vk.com/club108998119
Судя по фото, которые появились в соцсетях, несколько легковушек, стоявших возле дома №44 по улице Столетова, после происшествия оказались серьезно «помяты», и восстановить их будет весьма проблематично.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: vk.com/club108998119
Пользователи соцсетей советуют водителям раздавленных деревом машин подавать в суд на коммунальщиков.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей