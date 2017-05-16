На юге Волгограда упавший тополь раздавил несколько машин на парковке

В минувшее воскресенье в Красноармейском районе Волгограда во дворе одной из местных девятиэтажек детскую площадку и автомобильную парковку накрыло рухнувшее дерево.

Тополь высотой в восьмиэтажный дом упал внезапно, из некоторых машин люди даже не успели выйти. К счастью, пострадавших не оказалось.

Фото: Михаил Ермолаев, vk.com/club108998119

Фото: Михаил Ермолаев, vk.com/club108998119

Судя по фото, которые появились в соцсетях, несколько легковушек, стоявших возле дома №44 по улице Столетова, после происшествия оказались серьезно «помяты», и восстановить их будет весьма проблематично.

Фото: vk.com/club108998119