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На юге Волгограда упавший тополь раздавил несколько машин на парковке
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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На юге Волгограда упавший тополь раздавил несколько машин на парковке
Сегодня, 10:54ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: vk.com/club108998119
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