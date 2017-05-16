На ЦПКиО фура ушла под землю

Инцидент произошел на улице Глазкова в Центральном районе. По словам очевидцев, грузовик стоял на месте, когда под ним внезапно провалился асфальт.

Яма оказалась такой глубины, что два задних правых колеса оказались полностью под землей, а кабина поднялась вверх. Чтобы вытащить прицеп из «западни», понадобилось несколько часов.