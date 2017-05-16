На ЦПКиО фура ушла под землю

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Инцидент произошел на улице Глазкова в Центральном районе. По словам очевидцев, грузовик стоял на месте, когда под ним внезапно провалился асфальт.
Яма оказалась такой глубины, что два задних правых колеса оказались полностью под землей, а кабина поднялась вверх. Чтобы вытащить прицеп из «западни», понадобилось несколько часов.
Как отмечают местные жители, дома на улице Глазкова построены относительно недавно, около 7 лет назад. После завершения стройки дорожники заасфальтровали подъезд к многоэтажке. Покрытие сделали, что называется, «на совесть» - перепады температуры дорога выдерживала, ям не появлялось, волн – тоже. Говоря о причинах, жилицы высказали предположение, что, скорее всего, ею стала образовавшаяся пустота в основании дороги.
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