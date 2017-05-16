На новоаннинский магазин напал рецидивист с игрушечным пистолетом

Накануне в шесть вечера в полицию Новоаннинского заявила о разбойном нападении 34-летняя местная жительница, работающая продавцом в местном магазине.

По словам женщины, неизвестный мужчина не только отказался оплачивать товар, но еще и потребовал наличные деньги из кассы, угрожая пистолетом.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, после того, как продавцу удалось связаться с полицией, на место происшествия выехали оперативники. При выходе из магазина они задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался 41-летний безработный местный житель, который ранее был судим за кражу и мошенничество.

Мужчина объяснил свои действия нежеланием оплачивать продукты. Обнаруженный у него пистолет оказался обычной игрушкой.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. За нападение на магазин задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Материалы по теме