На месте разрушенного дома в Советском районе может появиться парк

Андрей Бочаров эту идею поддержал. Об этом он рассказал сегодня и журналистам после заседания оперативного штаба. Так же губернатор подчеркнул, что окончательное решение будет принято только после итогового заключения экспертов.
- Сейчас мы обследуем не только пострадавший дом, но и прилегающий участок. Промежуточные итоги таковы: соседние здания не повреждены, однако есть опасность, что возведение нового корпуса может повлиять на фундамент и каркас близлежащих четырехэтажек. Я бы не хотел подвергать людей опасности, - заявил Андрей Бочаров.
Разрушенный дом специалисты обследуют метр за метром. То, что здание не подлежит восстановлению, стало известно несколько дней назад. Его разберут, а вот в какие сроки, каким способом и по какой схеме - станет известно только после завершения всех работ на объекте.