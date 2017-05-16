На месте разрушенного дома в Советском районе может появиться парк

Создать благоустроенный сквер с детскими, спортивными площадками предложили жители близлежащих домов. С соответствующей инициативой они обратились к главе региона.

Андрей Бочаров эту идею поддержал. Об этом он рассказал сегодня и журналистам после заседания оперативного штаба. Так же губернатор подчеркнул, что окончательное решение будет принято только после итогового заключения экспертов.

- Сейчас мы обследуем не только пострадавший дом, но и прилегающий участок. Промежуточные итоги таковы: соседние здания не повреждены, однако есть опасность, что возведение нового корпуса может повлиять на фундамент и каркас близлежащих четырехэтажек. Я бы не хотел подвергать людей опасности, - заявил Андрей Бочаров.