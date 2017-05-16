Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Из-за пожара часть структурных подразделений мэрии Волжского переедет
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80
Из-за пожара часть структурных подразделений мэрии Волжского переедет
Сегодня, 08:12ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: 24segodnya.ru
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк