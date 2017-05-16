Из-за пожара часть структурных подразделений мэрии Волжского переедет

Комитет земельных ресурсов, отдел арендных отношений, управление архитектуры и градостроительства временно сменят прописку на время ремонта служебных кабинетов.

Как сообщили в администрации Волжского, сотрудники подразделений мэрии, кабинеты которых располагаются в пострадавшем от пожара здании по пр. Ленина, 19, пока будут работать по другим адресам.

Отдел арендных отношений, председатель комитета земельных ресурсов разместятся в основном здании мэрии на пр. Ленина, 21. Управление архитектуры и градостроительства на время ремонта переедет на ул.Комсомольскую, 15.