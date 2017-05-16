Из-за пожара часть структурных подразделений мэрии Волжского переедет
Сегодня, 08:12ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: 24segodnya.ru
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Комитет земельных ресурсов, отдел арендных отношений, управление архитектуры и градостроительства временно сменят прописку на время ремонта служебных кабинетов.
Как сообщили в администрации Волжского, сотрудники подразделений мэрии, кабинеты которых располагаются в пострадавшем от пожара здании по пр. Ленина, 19, пока будут работать по другим адресам.
Отдел арендных отношений, председатель комитета земельных ресурсов разместятся в основном здании мэрии на пр. Ленина, 21. Управление архитектуры и градостроительства на время ремонта переедет на ул.Комсомольскую, 15.
Напомним, крупный пожар в доме по пр. Ленина, 19 начался во втором часу ночи 20 мая - загорелась деревянная обрешетка кровли, площадь возгорания составила около 300 кв. метров. С огнем боролись несколько пожарных расчетов в течение четырех часов. Причины пожара пока не установлены.
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