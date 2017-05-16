43-летний урюпинец скачал в сети ролик, оказавшийся детской порнографией

В Урюпинске следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области расследуют уголовное дело против 43-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении детской порнографии.

Полгода назад инженер-программист установил на своем компьютере программу, предназначенную для обмена видеофайлами с другими пользователями. Тогда же он загрузил из сети ролик порнографического содержания, который автоматически стал доступен для просмотра и скачивания другим зарегистрированным в программе лицам.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, мужчина был задержан оперативниками отдела «К» областного ГУ МВД России. Изучив файл, эксперты дали заключение, что видео содержит порнографическое изображение несовершеннолетних лиц.

В ходе обысков у мужчины в частном домовладении полиция обнаружила студию для записи и распространения через интернет видео порнографического содержания.