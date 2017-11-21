Волгоградцу грозят два года колонии за создание нелегального игрового клуба

Нелегальный игровой клуб в Дзержинском районе Волгограда проработал всего пять суток, прежде чем его владелец был задержан оперативниками городского Управления МВД. Теперь организатору азартных игр грозит реальный срок заключения.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя регионального СУ Следственного Комитета Наталия Куницкая, в отношении 29-летнего волгоградца возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в конце октября мужчина купил двадцать восемь игровых автоматов и оборудовал в арендованном помещении подпольный клуб. Заведение было хорошо замаскировано, туда пускали только «проверенных» клиентов. Однако даже такие предосторожности не помогли организатору криминального бизнеса скрыться от правосудия. Спустя пять дней после открытия клуба игровую деятельность в заведении пресекли полицейские.