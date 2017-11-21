Волгоградцу грозят два года колонии за создание нелегального игрового клуба
Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя регионального СУ Следственного Комитета Наталия Куницкая, в отношении 29-летнего волгоградца возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в конце октября мужчина купил двадцать восемь игровых автоматов и оборудовал в арендованном помещении подпольный клуб. Заведение было хорошо замаскировано, туда пускали только «проверенных» клиентов. Однако даже такие предосторожности не помогли организатору криминального бизнеса скрыться от правосудия. Спустя пять дней после открытия клуба игровую деятельность в заведении пресекли полицейские.
Сейчас органы правопорядка проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства совершённого преступления. Специалисты изучают «теневую бухгалтерию» подозреваемого и осматривают изъятые игровые автоматы. Сам задержанный уже дал признательные показания; за незаконную организацию азартных игр ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
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