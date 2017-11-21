Волгоградская школьница ушла из дома в знак протеста против пьянства матери

В понедельник в Ворошиловском районе города Волгограда полицейские разыскали 14-ленюю девочку, которая ушла из дома, поссорившись со своей матерью.

Школьницу стражи порядка начали искать еще с воскресенья после того, как поздно вечером за помощью в полицию обратилась мать девочки. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, рассказала, что дочь ушла после возникшего между ними конфликта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, для розыска ребенка были сформированы поисковые группы. Они обследовали чердаки и подвалы домов в районе, опросили друзей пропавшей девочки.

Зайдя в квартиру к одному из одноклассников, стражи порядка обнаружили несовершеннолетнюю.

Девочка-подросток пояснила полицейским, что в выходной день она увидела мать в состоянии алкогольного опьянения. В знак протеста против этого она решила уйти из дома. Ночью школьница переночевала в соседней многоэтажке. Утром, заметив сотрудников полиции, пошла в гости к одному из одноклассников, живущему в том же доме.

Школьница была доставлена в домой. Противоправных действий против нее не совершено, отметили в полиции.