В Волжском подстанцию скорой помощи «заминировал» собственный работник

В минувший понедельник около пяти часов утра сотрудников волжской подстанции скорой помощи встревожил звонок неизвестного о заложенном в помещении взрывном устройстве. Мужчина также сообщил, что скоро прибудет специальная группа для разминирования.

Медработники серьезно отнеслись к анонимному звонку и сразу сообщили о нем в полицию.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, прибывшие полицейские и экстренные службы тщательно обследовали здание и прилегающую территорию. Подозрительных предметов они не обнаружили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий волжские сотрудники уголовного розыска установили личность звонившего. Им оказался 58-летний местный житель, работающий на той же подстанции скорой помощи.

Мужчину задержали в тот же день в городе Ахтубинске, куда он успел уехать. По словам подозреваемого, он просто хотел пошутить над своими коллегами. В настоящее время его доставили в Волжский.