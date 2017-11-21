В Волжском подстанцию скорой помощи «заминировал» собственный работник
Медработники серьезно отнеслись к анонимному звонку и сразу сообщили о нем в полицию.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, прибывшие полицейские и экстренные службы тщательно обследовали здание и прилегающую территорию. Подозрительных предметов они не обнаружили.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий волжские сотрудники уголовного розыска установили личность звонившего. Им оказался 58-летний местный житель, работающий на той же подстанции скорой помощи.
Мужчину задержали в тот же день в городе Ахтубинске, куда он успел уехать. По словам подозреваемого, он просто хотел пошутить над своими коллегами. В настоящее время его доставили в Волжский.
Возбуждено уголовное дело по ст.207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По это статье телефонному шутнику теперь грозит до трех лет лишения свободы.
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