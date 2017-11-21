В Волгограде за подкуп следователей взяткодателя посадили на 5 лет

Во вторник, 21 ноября, Центральный районный суд Волгограда признал 52-летнего Араза Гусейнова виновным в покушении на дачу крупной взятки сотрудникам Следственного комитета.

Установлено, что в апреле этого года мужчина пытался подкупить должностных лиц СУ СК России по области, чтобы решить вопрос о прекращении уголовного дела в отношении сразу нескольких лиц. Сделать это он хотел через знакомого, которому передал денежные средства в размере 5 млн рублей, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

Но деньги не дошли до следователей – правоохранителям стало известно о готовящемся преступлении. По материалам УФСБ по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере).

Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России.

Свою вину подсудимый признал полностью. Центральный райсуд приговорил Араза Гусейнова к 5 годам колонии строгого режима.