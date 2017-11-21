В Волгограде в машине наркодилеров обнаружили 200 свертков с «синтетикой»
Сегодня, 14:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Накануне в Дзержинском районе полицейские при поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали двух организаторов интернет-магазина по сбыту синтетических наркотиков на территории Волгоградской области.
Согласно оперативным данным, члены преступной группы дистанционно торговали наркотиками на территории Волгограда, Волжского и Камышина, используя для этого различные мессенджеры и интернет-каналы, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
При задержании волгоградцев в машине, в которой они ехали, оперативники обнаружили более 200 свертков с наркотиком, приготовленным к сбыту. Также у подозреваемых изъято 10 сотовых телефонов и свыше 20 банковских карточек, оформленных на различных лиц.
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
Против задержанных уже возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ – «Сбыт наркотических средств в крупном размере».
Подозреваемые взяты под стражу. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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