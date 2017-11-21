В Волгограде сотрудники ФСБ задержали торговца оружием и взрывчаткой

В Волгограде в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий полицейские и сотрудники УФСБ по региону задержали местного жителя, занимавшегося нелегальной продажей не только огнестрельного оружия, но и взрывчатых веществ.

В гараже подозреваемого оперативники нашли внушительный арсенал, которых хранился в пакетах и хозяйственных сумках.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, из огнестрельного оружия были обнаружены: автоматы АК-47 и АКСУ, винтовка калибра 5,6 мм, пистолет с маркировкой «Байкал», переделанный под стрельбу боевыми патронами, калибра 9 мм. Кроме этого, здесь находилось 7 стволов к огнестрельному оружию, 9 глушителей (ПБС) к пистолету Макарова и 3 к автомату АК- 47, оптический прицел армейского образца и 3303 патронов различного калибра.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области

Солидным у задержанного волгоградца оказался и пиротехнический набор: 2 гранаты Ф-1, 3 гранаты РГД-5, 1 граната РГО и 3 гранаты РГН – все без запалов. Тут же в сумках оперативники нашли 10 электродетонаторов неустановленной маркировки, 42 капсюля к электродетонаторам, 14 электродетонаторов маркировки ЭДП, 5 зажигательных трубок ЗТП, 5 минных взрывателей, около 2 кг вещества, внешне похожего на пластид, 4 тротиловых шашки весом по 400 гр., 2 тротиловых шашки весом по 200 гр., СВУ, состоящее из корпуса ручной гранаты РГД-42 и заряда взрывчатого вещества, внешне схожего с пластидом.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области