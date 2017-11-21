В Волгограде из-за пьяного водителя «Мазды» в ДТП пострадали 3 человека
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась примерно в 19:50, когда пьяный владелец иномарки, направлявшийся в сторону поселка им. Максима Горького, выехал на встречную полосу. Здесь он на полном ходу столкнулся с Kia Rio.
Сильный удар изменил направление движения этого автомобиля, и он врезался в ВАЗ-21053.
В результате ДТП водитель Kia Rio и двое его пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу.
По неофициальной информации, за рулем Mazda 6 находился 41-летний сотрудник одного из отделов администрации г.Волгограда. От медосвидетельствования он отказался, а позже обратился в больницу с травмой головы.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать о заключении нарушителя под стражу.
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