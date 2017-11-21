В Урюпинском районе разбился Ford Focus: ранены две женщины с малышом
Сегодня, 10:55ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Накануне поздно вечером в Урюпинском районе на сельской дороге перевернулся Ford Focus. В аварии пострадали три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок.
По предварительной информации, ДТП произошло в 21-15 на 20 километре автодороги «Новониколаевка – Урюпинск – Нехаево».
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, за рулем иномарки находился 22-летний водитель. Он вел машину в сторону Урюпинска и не справился с управлением. Машина выехала на левую обочину и опрокинулась в кювет на крышу.
В аварии различные травмы получили две пассажирки - женщины в возрасте 21 и 42 лет, а также малыш, который находился в детском автокресле на заднем сиденье. С места происшествия их всех доставили в больницу.
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