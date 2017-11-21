В Урюпинском районе разбился Ford Focus: ранены две женщины с малышом

Накануне поздно вечером в Урюпинском районе на сельской дороге перевернулся Ford Focus. В аварии пострадали три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок.

По предварительной информации, ДТП произошло в 21-15 на 20 километре автодороги «Новониколаевка – Урюпинск – Нехаево».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, за рулем иномарки находился 22-летний водитель. Он вел машину в сторону Урюпинска и не справился с управлением. Машина выехала на левую обочину и опрокинулась в кювет на крышу.