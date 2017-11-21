В мэрии Волгограда 38 госслужащих занизили свои доходы за прошлый год

Прокуратура Волгограда выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции в городской администрации. Недостоверные сведения о своих доходах за 2016 год предоставили 38 муниципальных служащих.

Основным нарушением стало занижение сведений о полученных доходах. Также госслужащие «забывали» сообщать об отдельных объектах имущества, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

Например, руководитель одного из отделов организационного управления администрации Волгограда не указал свой доход в размере более 105 тыс. рублей, а консультант того же отдела скрыл информацию о получении дохода на сумму свыше 393 тыс. рублей.

По результатам проверки прокурор внес представления в адрес глав Волгограда и городской администрации, руководителя департамента городского хозяйства и председателя городской контрольно-счетной палаты.