В Кировском районе водитель Hyundai Accent чудом выжил в тройном ДТП
Сегодня, 12:50ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В понедельник в Кировском районе Волгограда Hyundai Accent на глазах очевидцев буквально за несколько секунд успел врезаться сразу в три автомобиля. Иномарку изрядно потрепало в аварии, но ее 22-летний водитель остался жив.
Тройное ДТП было зарегистрировано сотрудниками ГИБДД в 17.50 на улице Лазоревой напротив городской клинической больницы №1.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, молодой водитель Hyundai Accent мчался в сторону Красноармейского района и, не справившись с управлением, совершил касательное столкновение с попутным автофургоном Peugeot Boxer.
После этого он оказался на встречной полосе, где влетел в грузовую ГАЗель, а затем еще и в КамАЗ.
В такой дорожной переделке водитель Hyundai Accent получил серьезные травмы и был госпитализирован.
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