В Кировском районе водитель Hyundai Accent чудом выжил в тройном ДТП

В понедельник в Кировском районе Волгограда Hyundai Accent на глазах очевидцев буквально за несколько секунд успел врезаться сразу в три автомобиля. Иномарку изрядно потрепало в аварии, но ее 22-летний водитель остался жив.

Тройное ДТП было зарегистрировано сотрудниками ГИБДД в 17.50 на улице Лазоревой напротив городской клинической больницы №1.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, молодой водитель Hyundai Accent мчался в сторону Красноармейского района и, не справившись с управлением, совершил касательное столкновение с попутным автофургоном Peugeot Boxer.

После этого он оказался на встречной полосе, где влетел в грузовую ГАЗель, а затем еще и в КамАЗ.