В Иловле директор МУПа пять месяцев не платила зарплату своим работникам

В Иловлинском районе следователи возбудили уголовное дело по обвинению директора местного муниципального предприятия бытового обслуживания в невыплате заработной платы сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Руководитель бюджетного учреждения перестала платить 15 своим работникам с июня этого года, задолжав им в целом почти 300 тысяч рублей. Это выяснилось в результате проверки, проведенной прокуратурой Иловлинского района.

При этом возможность выплачивать зарплату у директора была, так как в тот же период на счет организации поступило около миллиона рублей. Но деньги направлялись на производственные нужды, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.

«Лишь после процессуального вмешательства органов Следственного комитета основная сумма задолженности по заработной плате была погашена», – рассказала Куницкая.