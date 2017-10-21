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В Волгограде клиент пивбара «околдовал» продавца, не заплатил и взял сдачу
Сюжеты:
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В Волгограде клиент пивбара «околдовал» продавца, не заплатил и взял сдачу

Сегодня, 09:27ПроисшествияВиталий КошелевФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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