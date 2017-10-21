В Волгограде клиент пивбара «околдовал» продавца, не заплатил и взял сдачу

Необычный инцидент произошел 19 октября средь бела дня в торговом павильоне «Пивкофф» на ул. 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе Волгограда.

В пивбар зашел мужчина кавказской внешности, на вид от 30 до 35 лет, и сделал крупный заказ - несколько баклажек пенного на сумму 2 тыс. рублей. При этом мужчина сразу предупредил, что у него пятитысячная купюра.

Видео Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, пока продавец наливала пенное, клиент крутил банкнотой перед глазами и что-то рассказывал. В итоге женщина отсчитала клиенту 3 тысячи рублей сдачи.