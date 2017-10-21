В Волгограде клиент пивбара «околдовал» продавца, не заплатил и взял сдачу
В пивбар зашел мужчина кавказской внешности, на вид от 30 до 35 лет, и сделал крупный заказ - несколько баклажек пенного на сумму 2 тыс. рублей. При этом мужчина сразу предупредил, что у него пятитысячная купюра.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, пока продавец наливала пенное, клиент крутил банкнотой перед глазами и что-то рассказывал. В итоге женщина отсчитала клиенту 3 тысячи рублей сдачи.
Покупатель сгреб эти деньги, забрал пиво и уверенной походкой покинул павильон. Опомнилась продавец только через несколько минут, когда клиента-мошенника уже и след простыл. Женщина не исключает, что покупатель мог использовать методы гипноза или НЛП. Сейчас подозреваемого ищут по приметам – он попал на камеру видеонаблюдения.
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