В центре Волгограда «Дэу-Нексиа» влетела в маршрутку на остановке

Сегодня около 10 часов утра маршрутка №110 следовала из Ворошиловского района в сторону центра города.

На подъезде к Астраханскому мосту водитель маршрутного микроавтобуса притормозил на остановке «Площадь Чекистов», чтобы подобрать пассажиров. В этот момент сзади ее протаранила мчавшаяся по первому ряду «Дэу-Нексиа».

Иномарка пострадала гораздо сильнее, у нее смят весь капот, а вот задняя часть маршрутки удар выдержала. По предварительным данным, пассажиры не пострадали, водитель иномарки отделался ушибами.