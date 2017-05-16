В центре Волгограда «Дэу-Нексиа» влетела в маршрутку на остановке
Сегодня, 12:16ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Павел Казаченко/ ВК, "Жесть Волгограда"
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Сегодня около 10 часов утра маршрутка №110 следовала из Ворошиловского района в сторону центра города.
На подъезде к Астраханскому мосту водитель маршрутного микроавтобуса притормозил на остановке «Площадь Чекистов», чтобы подобрать пассажиров. В этот момент сзади ее протаранила мчавшаяся по первому ряду «Дэу-Нексиа».
Иномарка пострадала гораздо сильнее, у нее смят весь капот, а вот задняя часть маршрутки удар выдержала. По предварительным данным, пассажиры не пострадали, водитель иномарки отделался ушибами.
В обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД, но судя по фото, которым поделились пользователи одной из социальных сетей, мужчина на «Нексии» не выдержал безопасную дистанцию, и резкое торможение маршрутки стало для него неприятной неожиданностью.
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