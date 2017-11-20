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Задержанным в пойме браконьерам с электроудочкой грозит два года тюрьмы
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Задержанным в пойме браконьерам с электроудочкой грозит два года тюрьмы

Сегодня, 13:14ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: zapad24.ru
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