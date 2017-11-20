Задержанным в пойме браконьерам с электроудочкой грозит два года тюрьмы
Сегодня, 13:14ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: zapad24.ru
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Накануне ночью на территории Волго-Ахтубинской поймы в Ленинском районе полицейские задержали двух местных жителей, ловивших рыбу с помощью электроудочки.
Мужчины в возрасте 32 и 39 лет занимались незаконным ловом с моторной лодки в акватории ерика Старая Ахтуба.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, задержанные свою вину признали, пояснив, что ловили рыбу исключительно для себя.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч.3 ст.256 УК РФ – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением способов массового истребления водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
По этой статье браконьеры могут оказаться за решеткой на срок до двух лет.
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