Задержанным в пойме браконьерам с электроудочкой грозит два года тюрьмы

Накануне ночью на территории Волго-Ахтубинской поймы в Ленинском районе полицейские задержали двух местных жителей, ловивших рыбу с помощью электроудочки.

Мужчины в возрасте 32 и 39 лет занимались незаконным ловом с моторной лодки в акватории ерика Старая Ахтуба.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, задержанные свою вину признали, пояснив, что ловили рыбу исключительно для себя.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч.3 ст.256 УК РФ – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением способов массового истребления водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору».