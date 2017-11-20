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За минувшие выходные полицейские задержали троих камышан с «солью»
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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За минувшие выходные полицейские задержали троих камышан с «солью»

Сегодня, 18:11ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Камышинский»/ камышинский.34.мвд.рф
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