За минувшие выходные полицейские задержали троих камышан с «солью»

В Камышинском районе в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Дети России-2017» по подозрению в незаконном обороте наркотиков полицейские задержали трех местных жителей. В общей сложности у них изъято более 40 граммов синтетического наркотика.

Так, на перекрестке дорог, ведущих в села Елшанка и Торповка инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился 30-летний житель города Петров Вал. При досмотре машины был обнаружен полиэтиленовый пакет с кристаллообразным веществом белого цвета.

Как сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», по заключению эксперта, вещество оказалось наркотическим средством, содержащим производное N-метилэфедрона – соль массой 42,31 грамма. Кстати, в машине также лежало портмоне, в котором находился фольгированный сверток с таким же веществом массой 0,411 грамма.

Фото: Пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», камышинский.34.мвд.рф

Установлено, что наркотик принадлежал пассажиру – 40-летнему ранее судимому жителю Камышина. Соли он собирался сбывать на территории Камышина и района. Изъятого у него наркотика хватило бы более чем на 800 разовых доз.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В настоящее время подозреваемый находится в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

В Камышине полицейские задержали 37-летнего безработного горожанина, у которого при себе был сверток с солью массой 0,8 грамма. А также 28-летнюю местную жительницу, которая на улице Пролетарской при виде сотрудников полиции пыталась выбросить сверток с кристаллообразной солью белого цвета, которая оказалась наркотическим веществом производным N-метилэфедрона массой 0,250 грамма.