В Волжском утром при пожаре в квартире пострадали два пенсионера

В понедельник, 20 ноября, рано утром произошел пожар в одной из четырехэтажек в старой части города Волжского.

Огонь возник в шестом часу утра в квартире дома, расположенного по улице Космонавтов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что в небольшой комнате размером 2х3 метра загорелись домашние вещи.

В комнате находилась 89-летняя пенсионерка. Она получила ожоги. Пытаясь ее спасти, пострадал также и 63-летний родственник.

Прибывшие на место происшествия расчеты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание за 10 минут. Пострадавших мужчину и женщину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.