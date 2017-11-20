В Волжском утром при пожаре в квартире пострадали два пенсионера
Сегодня, 09:13ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: nord-news.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В понедельник, 20 ноября, рано утром произошел пожар в одной из четырехэтажек в старой части города Волжского.
Огонь возник в шестом часу утра в квартире дома, расположенного по улице Космонавтов.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что в небольшой комнате размером 2х3 метра загорелись домашние вещи.
В комнате находилась 89-летняя пенсионерка. Она получила ожоги. Пытаясь ее спасти, пострадал также и 63-летний родственник.
Прибывшие на место происшествия расчеты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание за 10 минут. Пострадавших мужчину и женщину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
По словам сотрудников МЧС, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем жильцов квартиры.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей