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В Волжском утром при пожаре в квартире пострадали два пенсионера
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волжском утром при пожаре в квартире пострадали два пенсионера

Сегодня, 09:13ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: nord-news.ru
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