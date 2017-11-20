В Волгоградской области сотрудница колледжа торговала поддельными дипломами
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, о многочисленных нарушениях закона стало известно благодаря проверке, прошедшей в образовательном учреждении. Выяснилось, что одна из сотрудниц колледжа неоднократно получала пустые бланки дипломов — по её собственным словам, чтобы изготовить дубликаты потерянных документов по просьбам бывших выпускников.
На самом деле женщина использовала бланки совсем иным способом: она вносила в них имена и фамилии тех, кто никогда не учился в колледже, но желал незаконно получить диплом, не проходя обучение. Свои услуги злоумышленница оценивала в десятки тысяч рублей.
Ход расследования находится под контролем районной прокуратуры. Бывшей сотруднице аграрного колледжа за подделку и сбыт официальных документов может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
+7 937 708 14 50