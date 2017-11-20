В волгоградском торговом центре продавали ядовитые тарелки
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного Управления Роспотребнадзора, в результате проверки, которая проходила в торговом центре с июля по сентябрь, эксперты регионального «Центра гигиены и эпидемиологии» выявили в исследованных образцах посуды повышенное содержание стирола. Предельно допустимая концентрация опасного вещества была превышена почти в пять раз.
Стирол — опасный для здоровья человека яд общетоксического действия. Он может провоцировать аллергическую реакцию, оказывает раздражающее воздействие на кожу, а при хроническом попадании в организм наносит серьёзный вред нервной системе, печени и кровеносным сосудам. Таким образом, при постоянном использовании десертных тарелок из «Зельгроса» волгоградцы рисковали серьёзно подорвать своё здоровье.
За нарушение требований технического регламента, повлёкшее за собой угрозу жизни и здоровью горожан, администрации торгового центра может грозить административная ответственность в виде штрафа на сумму до 600 тысяч рублей. Опасная продукция, вероятно, будет изъята из продажи.
+7 937 708 14 50