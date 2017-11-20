В Волгограде посадили на 4 года грабителя-страйкболиста в медицинской маске

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Александра Прыткова. Мужчину признали виновным в двух весьма курьёзных разбойных нападениях.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, первый неудачный налёт на один из волгоградских ломбардов Прытков совершил ещё в декабре 2015 года. Преступник «вооружился» страйкбольным пистолетом и муляжом гранаты, а также использовал медицинскую маску и очки, чтобы скрыть лицо. Похитить деньги злоумышленнику так и не удалось, поскольку сотрудница ломбарда вовремя заперлась в подсобном помещении и обратилась за помощью. Прытков не стал ждать, когда на место происшествия прибудут полицейские, и поспешно ретировался.

Второе нападение преступник совершил в мае текущего года. На сей раз его целью стало отделение «Почты России» в Волжском. К этому ограблению Прытков подготовился более основательно: он взял с собой охотничий карабин, а свой маскировочный «имидж» в виде маски и очков дополнил панамой. Чтобы напугать сотрудников и посетителей отделения, грабитель сделал «предупредительный» выстрел в потолок, после чего потребовал отдать ему все деньги.

Впрочем, и на этот раз Прытков не смог довести свой преступный замысел до конца. Сотрудники и посетители почтового отделения оказали ему столь активное сопротивление, что грабителю-неудачнику пришлось срочно спасаться бегством через ближайшее окно. В этот самый момент он и был задержан полицией.