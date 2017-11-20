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В Волгограде посадили на 4 года грабителя-страйкболиста в медицинской маске
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде посадили на 4 года грабителя-страйкболиста в медицинской маске

Сегодня, 13:57ПроисшествияНикита ДробныФото: mos.news
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