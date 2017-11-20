В Урюпинске 17-летний подросток влез в чужой дом за сосисками и кофе

В минувшее воскресенье за кражу в одном из частных домовладений города Урюпинска росгвардейцы задержали 17-летнего местного жителя.

О проникновении вора в дом на улице Республиканской в полицию заявила хозяйка – 66-летняя пенсионерка. По ее словам, была украдена бытовая и компьютерная техника, а также блок сигарет, несколько упаковок растворимого кофе и пачка сосисок в придачу.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, на место происшествия был вызван наряд вневедомственной охраны, которому удалось поймать вора по горячим следам.

Молодой человек, который нигде не учится и не работает, в содеянном сознался. Похищенное у него изъято.