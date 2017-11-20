В Октябрьском районе школьник отрубил товарищу два пальца на руке
Сегодня, 12:21ПроисшествияВиталий КошелевФото: euroradio.fm
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Несложное и привычное для селян занятие - рубка дров, которой занимались два школьника, завершилось серьезной травмой одного из них.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в экстренных службах региона, инцидент произошел 18 ноября в хуторе Ильмень-Суворовский Октябрьского района. В гости к пятикласснику пришел его товарищ двумя годами старше. Именно он взялся за топор, тогда как в задачу пятиклассника входила подача и складирование дров.
В один из моментов из-за невнимательности старшего и нерасторопности младшего школьника топор угодил последнему прямо по правой руке. В результате незадачливый помощник по хозяйству лишился второго и третьего пальца на руке.
Пострадавшего в состоянии травматического шока доставили в районную ЦРБ, где врачи провели мальчику хирургическую операцию.
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