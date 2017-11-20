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В Октябрьском районе школьник отрубил товарищу два пальца на руке
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Октябрьском районе школьник отрубил товарищу два пальца на руке

Сегодня, 12:21ПроисшествияВиталий КошелевФото: euroradio.fm
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