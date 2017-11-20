В Михайловском районе «Лада» задавила мужчину, помогавшего раненым в ДТП

В минувшее воскресенье стремление одного из участников дорожного движения помочь пострадавшим в аварии на трассе «Москва-Волгоград» имело для него печальные последствия. Находившегося на обочине мужчину сбил автомобиль «Лада Ларгус».

Два подряд серьезных ДТП произошли в шестом часу вечера на 779 километре федеральной дороги на территории Михайловского района.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сначала в 17.25 на этом месте автомашина Ford Focus с прицепом врезалась в идущий впереди КамАЗ. Авария произошла из-за того, что 51-летний водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию.

Увидев это ДТП, один из участников дорожного движения – 55-летний мужчина – остановился для оказания помощи пострадавшим. В тот момент, когда он уже подходил к «Форду», с иномаркой столкнулся автомобиль «Лада Ларгус», 44-летний водитель которого не заметил на дороге попавшее в аварию транспортное средство.

После этого отечественная легковушка наехала и на обочине на бежавшего на помощь мужчину. В результате он получил травмы, от которых скончался уже в больнице.