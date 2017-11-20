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В Дзержинском районе водитель иномарки сбил на светофоре 34-летнюю женщину
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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19.11.2017 dzerzhinskiy 800x600

В Дзержинском районе водитель иномарки сбил на светофоре 34-летнюю женщину

Сегодня, 11:49ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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