В Дзержинском районе водитель иномарки сбил на светофоре 34-летнюю женщину
Сегодня, 11:49ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В воскресенье в одиннадцатом часу ночи в Волгограде 42-летний водитель китайского автомобиля Chery сбил молодую женщину, которая шла через дорогу на разрешающий сигнал светофора.
Это ДТП случилось в районе перекрестка проспекта Жукова и улицы Хорошева в Дзержинском районе.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 42-летний водитель иномарки поворачивал с проспекта направо и не пропустил 34-летнюю волгоградку, идущую по пешеходному переходу.
Сбитая машиной женщина получила травмы. Врачи скорой помощи доставили пострадавшую в медицинское учреждение.
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