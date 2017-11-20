В Дзержинском районе водитель иномарки сбил на светофоре 34-летнюю женщину

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 42-летний водитель иномарки поворачивал с проспекта направо и не пропустил 34-летнюю волгоградку, идущую по пешеходному переходу.

В воскресенье в одиннадцатом часу ночи в Волгограде 42-летний водитель китайского автомобиля Chery сбил молодую женщину, которая шла через дорогу на разрешающий сигнал светофора.

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