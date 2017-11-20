Под Волгоградом собака покусала фельдшера скорой помощи

Коллеги пострадавшей оказали ей необходимую помощь, обработали рану, в ближайшие дни женщина, скорее всего, снова выйдет на работу.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в экстренных службах региона, фельдшер, приехав на вызов в частное домовладение, подверглась нападению домашнего пса. Собака прыгнула на женщину и прокусила ей мягкие ткани на бедре.

18 ноября после очередного вызова ей самой пришлось обратиться во Фроловскую ЦРБ, чтобы коллеги осмотрели ее правое бедро.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 937 708 14 50