Под Волгоградом собака покусала фельдшера скорой помощи
Сегодня, 10:55ПроисшествияВиталий КошелевФото: therakyatpost.com
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Непростой выдалась смена для 51-летней женщины - фельдшера скорой помощи во Фроловском районе.
18 ноября после очередного вызова ей самой пришлось обратиться во Фроловскую ЦРБ, чтобы коллеги осмотрели ее правое бедро.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в экстренных службах региона, фельдшер, приехав на вызов в частное домовладение, подверглась нападению домашнего пса. Собака прыгнула на женщину и прокусила ей мягкие ткани на бедре.
Коллеги пострадавшей оказали ей необходимую помощь, обработали рану, в ближайшие дни женщина, скорее всего, снова выйдет на работу.
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