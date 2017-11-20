На юге Волгограда пенсионерка попала в больницу после поездки в трамвае
Сегодня, 12:19ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: bryansku.ru
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Накануне днем в Красноармейском районе города Волгограда пришлось вызывать «скорую» для пассажирки трамвая №11.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, примерно в 11.34 на проспекте Героев Сталинграда в вагоне, не удержавшись, упала 61-летняя пассажирка.
По словам полицейских, в тот момент 49-летняя водитель трамвая, повернув направо, въезжала на конечное разворотное кольцо.
Упавшей в салоне пассажирке поспешила на помощь кондуктор. Она и вызвала бригаду «скорой помощи».
Женщину с ушибами сразу же доставили в больницу.
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