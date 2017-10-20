Волгоградец идёт под суд за попытку убить отвергшую его возлюбленную

Прокуратура Центрального района Волгограда утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек предстанет перед судом за попытку зарезать 15-летнюю девушку, не ответившую взаимностью на его романтические чувства.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Волгоградской области, 6 июля молодой человек и его несовершеннолетняя подруга, приехавшие из Калачёвского района, встретились возле пригородного вокзала. Оба понимали, что разговор предстоит неприятный: за день до этого девушка не только ответила отказом на предложение «кавалера» вступить в близкие отношения, но и начала оказывать знаки внимания его сопернику.

Однако девушка даже не подозревала, на какой поступок её несостоявшийся ухажёр решился из-за ревности. На встречу молодой человек пришёл с кухонным ножом за пазухой. После того как потерпевшая вновь заявила, что не собирается с ним встречаться, злоумышленник выхватил оружие и нанёс ей три удара в грудь и шею. Одно из ранений оказалось проникающим. Девушку спасло своевременное вмешательство случайного прохожего: мужчина оттеснил нападавшего и вытолкнул его из здания вокзала. Подоспевший следом сотрудник транспортной полиции Роман Шестерин задержал преступника, применив силовой приём, и оказал пострадавшей первую помощь.

Девушка была срочно госпитализирована, ей потребовалась экстренная операция. Лишь благодаря вовремя оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась в живых.