Волгоградец идёт под суд за попытку убить отвергшую его возлюбленную
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Волгоградской области, 6 июля молодой человек и его несовершеннолетняя подруга, приехавшие из Калачёвского района, встретились возле пригородного вокзала. Оба понимали, что разговор предстоит неприятный: за день до этого девушка не только ответила отказом на предложение «кавалера» вступить в близкие отношения, но и начала оказывать знаки внимания его сопернику.
Однако девушка даже не подозревала, на какой поступок её несостоявшийся ухажёр решился из-за ревности. На встречу молодой человек пришёл с кухонным ножом за пазухой. После того как потерпевшая вновь заявила, что не собирается с ним встречаться, злоумышленник выхватил оружие и нанёс ей три удара в грудь и шею. Одно из ранений оказалось проникающим. Девушку спасло своевременное вмешательство случайного прохожего: мужчина оттеснил нападавшего и вытолкнул его из здания вокзала. Подоспевший следом сотрудник транспортной полиции Роман Шестерин задержал преступника, применив силовой приём, и оказал пострадавшей первую помощь.
Девушка была срочно госпитализирована, ей потребовалась экстренная операция. Лишь благодаря вовремя оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась в живых.
Происшествие попало на видео, так что злоумышленнику было бессмысленно отрицать свою вину. Обвиняемый признал, что намеревался причинить девушке телесные повреждения, но по-прежнему настаивает, что не собирался её убивать. Теперь судьбу молодого человека решит суд; ему может грозить длительный срок лишения свободы.
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