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В Волжском полицейские разоблачили похитителей ливневок «на глаз»
Сюжеты:
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В Волжском полицейские разоблачили похитителей ливневок «на глаз»

Сегодня, 15:12ПроисшествияВиталий КошелевФото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области
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