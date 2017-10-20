В Волжском полицейские разоблачили похитителей ливневок «на глаз»

Украсть все, что плохо лежит, и продать вместо того, чтобы найти работу. Такой девиз выбрали для себя двое мужчин, приехавших в Волжский из Астрахани. Недолго думая, они приступили к его реализации.

Их план был прост - незаметно украсть тяжелые ливневки и отвезти их в пункт приема металла. Однако в эту продуманную схему вмешались автоинспекторы. Опытным взглядом они определили, что «Лада-Приора» под управлением 34-летнего астраханца чересчур просела для полупустого салона.

Видео Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, на кольце ВПЗ полицейские остановили машину и при осмотре обнаружили в салоне 6 чугунных сливных решеток, похищенные с проезжей части Волжского на улице Машиностроителей. Украденные решетки уже возвращены МКУ «Комбинат благоустройства» Волжского, а похитителям придется отвечать по ст. «Кража».