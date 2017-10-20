В Волгограде 24-летнему грабителю грозит 7 лет тюрьмы из-за шестисот рублей
Сегодня, 14:09ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: sp72ru.ru
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В четверг в 11 ночи в Красноармейском районе у прохожего – 44-летнего местного жителя – неизвестный на улице выхватил из рук кошелек с деньгами и скрылся.
По словам потерпевшего, в кошельке было всего 600 рублей. Тем не менее, он заявил об ограблении в районный отдел полиции.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний безработный местный житель, ранее уже судимый.
В полиции также отметили, что молодой человек злоупотребляет наркотическим средствами.
В содеянном преступлении задержанный сознался. Против него возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ - «Грабеж».
Максимальным наказание для подозреваемого может стать лишение свободы сроком до 7 лет.
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