В Волгограде 24-летнему грабителю грозит 7 лет тюрьмы из-за шестисот рублей

В четверг в 11 ночи в Красноармейском районе у прохожего – 44-летнего местного жителя – неизвестный на улице выхватил из рук кошелек с деньгами и скрылся.

По словам потерпевшего, в кошельке было всего 600 рублей. Тем не менее, он заявил об ограблении в районный отдел полиции.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний безработный местный житель, ранее уже судимый.

В полиции также отметили, что молодой человек злоупотребляет наркотическим средствами.

В содеянном преступлении задержанный сознался. Против него возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ - «Грабеж».