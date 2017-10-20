В Советском районе в дачном массиве вместе с домом сгорели два человека
Сегодня, 09:26ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: bryansktoday.ru
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В четверг в Советском районе города Волгограда при пожаре в частном доме погибли двое мужчин.
Возгорание произошло на территории СНТ «Нефтяник-2». Сообщение о происшествии на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 21.11.
Здесь горел жилой дом размером 5х4 метра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Огонь разрушил здание полностью. Прибывшие на ликвидацию возгорания расчеты 4-й пожарно-спасательной части справились с огнем за 20 минут.
Под завалами спасатели обнаружили тела двух мужчин. Один – 1974 года рождения, личность второго погибшего устанавливается.
В настоящее время специалисты выясняют причину пожара, унесшего жизни двух человек.
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