В Советском районе фура несколько метров тащила выехавшую перед ней «Ладу»

В минувший четверг в Советском районе города Волгограда под фуру попал автомобиль ВАЗ-11193. Пострадал один человек, находившийся в легковушке.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 18.45 на автодороге «Новый Рогачик – Волгоград».

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

28-летний водитель Лады Калина стал выезжать на главную дорогу с прилегающей территории, на заметив грузовик Mercedes-Benz Actros. Большеруз, ехавший в сторону Ворошиловского района, тут же столкнулся с легковушкой. При торможении фура ее еще несколько метров тащила перед собой.