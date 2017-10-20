В Советском районе фура несколько метров тащила выехавшую перед ней «Ладу»
Сегодня, 12:01ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В минувший четверг в Советском районе города Волгограда под фуру попал автомобиль ВАЗ-11193. Пострадал один человек, находившийся в легковушке.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 18.45 на автодороге «Новый Рогачик – Волгоград».
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
28-летний водитель Лады Калина стал выезжать на главную дорогу с прилегающей территории, на заметив грузовик Mercedes-Benz Actros. Большеруз, ехавший в сторону Ворошиловского района, тут же столкнулся с легковушкой. При торможении фура ее еще несколько метров тащила перед собой.
Удар по «Ладе» пришелся со стороны пассажирского сиденья. Находившийся там 21-летний парень получил травмы и был доставлен в больницу.
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