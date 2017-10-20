В Краснооктябрьском районе фура раздавила 92-летнюю бабушку на дороге
Сегодня, 17:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Сергей Николаевич/ vk.com/club108998119
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В пятницу в Краснооктябрьском районе города Волгограда напротив северного рынка большегруз проехал по престарелой женщине, переходившей дорогу в неположенном месте.
Трагедия случилась в первом часу дня на проспекте Металлургов. Страшные фото с места ДТП уже появились в соцсетях.
По словам очевидцев, 92-летняя женщина не успела перебежать дорогу перед транспортом, который уже поехал на разрешающий сигнал светофора. Старушка попала под грузовик MAN, находившийся в среднем ряду.
31-летний водитель фуры уверяет, что просто не заметил женщину, которая оказалась для него в «слепой» зоне. Уже сбив пенсионерку, автомобиль несколько метров протащил ее по асфальту.
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Фото: Сергей Николаевич, vk.com/club108998119
На некоторое время дорога была частично перекрыта, пока окровавленное тело женщины лежало на дороге, а инспекторы ГИБДД выясняли обстоятельства ДТП.
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