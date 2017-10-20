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В Краснооктябрьском районе фура раздавила 92-летнюю бабушку на дороге
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Краснооктябрьском районе фура раздавила 92-летнюю бабушку на дороге

Сегодня, 17:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Сергей Николаевич/ vk.com/club108998119
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