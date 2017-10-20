В Краснооктябрьском районе фура раздавила 92-летнюю бабушку на дороге

В пятницу в Краснооктябрьском районе города Волгограда напротив северного рынка большегруз проехал по престарелой женщине, переходившей дорогу в неположенном месте.

Трагедия случилась в первом часу дня на проспекте Металлургов. Страшные фото с места ДТП уже появились в соцсетях.

По словам очевидцев, 92-летняя женщина не успела перебежать дорогу перед транспортом, который уже поехал на разрешающий сигнал светофора. Старушка попала под грузовик MAN, находившийся в среднем ряду.

31-летний водитель фуры уверяет, что просто не заметил женщину, которая оказалась для него в «слепой» зоне. Уже сбив пенсионерку, автомобиль несколько метров протащил ее по асфальту.

Фото: Сергей Николаевич, vk.com/club108998119