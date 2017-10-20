Разорившегося бизнесмена на убийство целительницы толкнули галлюцинации
Спустя сутки она скончалась в реанимации 12-й больницы. Женщина была для подозреваемого консультантом по бизнесу и именно ее он обвинил во всех бедах, когда долги выросли до такой степени, что мужчине пришлось даже продать квартиру и он остался без крыши над головой. После расправы убийца на такси отправился в отдел полиции, где сдался правоохранителям.
Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» замруководителя СО по Краснооктябрьскому району СУ СКР региона Владимир Суров, уже на первых допросах подозреваемый вел себя необычно. Во-первых, он пояснял, что хочет получить максимальный срок заключения, так как из-за долгов лишился крыши над головой. Кроме того, душегуб сказал, что ни капли не раскаивается и уверен в правильности своих действий на сто процентов.
Мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, в ходе которой волгоградские врачи выявили у подозреваемого ряд отклонений. В частности, психическое расстройство проявлялось в том, что мужчину регулярно мучают навязчивые бредовые идеи.
Окончательный диагноз поставила уже экспертиза в Саратове. Обвиняемый признан опасным для себя и для общества.
На днях прокуратура Краснооктябрьского района утвердила обвинительное заключение и направила его в суд. Разорившегося бизнесмена будут судить по (ч. 1 ст. 105 УК РФ), однако, учитывая наличие психического расстройства, мужчине грозит не тюрьма, а заключение в спецучреждение закрытого типа, где к нему будут применено принудительное лечение.
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