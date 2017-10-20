Разорившегося бизнесмена на убийство целительницы толкнули галлюцинации

Следователи СО по Краснооктябрьскому району СУ СКР региона завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении 60-летнего волгоградца, который 11 мая в частном домовладении Краснооктябрьского района Волгограда 15 раз ударил охотничьим ножом 58-летнюю целительницу.

Спустя сутки она скончалась в реанимации 12-й больницы. Женщина была для подозреваемого консультантом по бизнесу и именно ее он обвинил во всех бедах, когда долги выросли до такой степени, что мужчине пришлось даже продать квартиру и он остался без крыши над головой. После расправы убийца на такси отправился в отдел полиции, где сдался правоохранителям.

Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» замруководителя СО по Краснооктябрьскому району СУ СКР региона Владимир Суров, уже на первых допросах подозреваемый вел себя необычно. Во-первых, он пояснял, что хочет получить максимальный срок заключения, так как из-за долгов лишился крыши над головой. Кроме того, душегуб сказал, что ни капли не раскаивается и уверен в правильности своих действий на сто процентов.

Мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, в ходе которой волгоградские врачи выявили у подозреваемого ряд отклонений. В частности, психическое расстройство проявлялось в том, что мужчину регулярно мучают навязчивые бредовые идеи.

Окончательный диагноз поставила уже экспертиза в Саратове. Обвиняемый признан опасным для себя и для общества.