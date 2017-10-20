Пропавших под Камышином двух школьников нашли спящими на окраине села
Родители били тревогу – днем после школы домой не вернулись два мальчика в возрасте 9 и 10 лет.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, личный состав районной полиции был сразу же поднят по тревоге. Всю ночь сформированные поисковые группы искали ребят. Были опрошены друзья, одноклассники, педагоги.
Полицейские вместе с волонтерами обошли все жилые и заброшенные дома, элеватор, зернохранилища, а также прочесали местность возле железнодорожной станции и более 10 км путей.
В пятницу, 20 октября, около семи утра дети нашлись живыми и здоровыми в балке на окраине своего же села. Они спали под кустом.
Как выяснилось, после школы ребята заигрались и оказались за селом. А когда надо было возвращаться домой по темным улицам, друзья не захотели бросать друг друга и решили ночевать в балке на окраине.
Преступлений в отношении несовершеннолетних не совершено. Дети переданы законным представителям.
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