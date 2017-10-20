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Пропавших под Камышином двух школьников нашли спящими на окраине села
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Пропавших под Камышином двух школьников нашли спящими на окраине села

Сегодня, 12:47ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: gazetairkutsk.ru
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