Пропавших под Камышином двух школьников нашли спящими на окраине села

В минувший четверг поздно вечером из села Саломатино Камышинского района в полицию поступило сразу два заявления о пропавших малолетних детях.

Родители били тревогу – днем после школы домой не вернулись два мальчика в возрасте 9 и 10 лет.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, личный состав районной полиции был сразу же поднят по тревоге. Всю ночь сформированные поисковые группы искали ребят. Были опрошены друзья, одноклассники, педагоги.

Полицейские вместе с волонтерами обошли все жилые и заброшенные дома, элеватор, зернохранилища, а также прочесали местность возле железнодорожной станции и более 10 км путей.

В пятницу, 20 октября, около семи утра дети нашлись живыми и здоровыми в балке на окраине своего же села. Они спали под кустом.

Как выяснилось, после школы ребята заигрались и оказались за селом. А когда надо было возвращаться домой по темным улицам, друзья не захотели бросать друг друга и решили ночевать в балке на окраине.