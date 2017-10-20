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Прокуратура заставила газовиков подать тепло во все городищенские поселения
Сюжеты:
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Прокуратура заставила газовиков подать тепло во все городищенские поселения

Сегодня, 14:58ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: omskzdes.ru
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