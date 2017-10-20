Прокуратура заставила газовиков подать тепло во все городищенские поселения

После стартовавшего отопительного сезона у жителей пяти поселений Городищенского района батареи продолжали оставаться холодными. Причина – ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» отказывалось поставлять газ из-за наличия задолженностей. В ситуацию пришлось вмешаться районной прокуратуре.

Надзорный орган в ходе проверки установил, что еще 4 октября на основании постановления органа местного самоуправления на территории Городищенского района должен быть установлен режим подтопки детских дошкольных учреждений, учреждений образования и здравоохранения.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, предприятия по подаче тепловой энергии в Котлубанском, Кузьмичевском, Россошенском, Новожизненском сельских поселениях, а также Городищенском городском поселении направили в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» заявки на поставку газа для обеспечения теплоснабжения населения. Однако просьбы должников по оплате за газ были проигнорированы

«Кроме того, ООО «Газпром газораспределение Волгоград» своевременно не распломбировано газовое оборудование отопительных котельных Городищенского городского поселения, что привело к невозможности осуществить подачу газа в установленный срок», – добавила представитель прокуратуры Волгоградской области.

В этой связи прокурор района направил иски к указанным организациям с требованием обеспечить подачу энергоресурса. Все они судом были удовлетворены и признаны обязательными к немедленному исполнению.