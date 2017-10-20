Под Волгоградом силовики провели учения по задержанию сбежавших осужденных

В Волгоградской области сотрудники сводного отряда УФСИН по региону, бойцы отдела специального назначения «Барс», сотрудники Росгвардии и полиции накануне приняли участие в тактико-специальных учениях.

По легенде, четверо осужденных, отбывающих наказание, сбежали из колонии, сделав подкоп. Для их поиска по тревоге был поднят весь личный состав учреждений Волгоградской области, а также сформирован оперативный штаб, который координировал действия личного состава при проведении оперативно-розыскных мероприятий, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области, 34.fsin.su

Исполнявшие роли беглых осужденных, чтобы скрыться от преследования, использовали все известные приемы и уловки бандитов.

Первый «преступник» был практически сразу обнаружен сотрудниками службы исполнения наказания в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Второй пытался скрыться на автомобиле, но был задержан на посту ГИБДД.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области, 34.fsin.su

Труднее всего оказалось задержать остальных «осужденных». Третьего удалось поймать в ходе прочесывания местности. А четвертый – лидер группы – вооружился охотничьим ружьем и захватил заложника. Спецоперация по обезвреживанию преступника была проведена совместными усилиями всех участников учений.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области, 34.fsin.su