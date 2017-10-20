Под Волгоградом силовики провели учения по задержанию сбежавших осужденных
По легенде, четверо осужденных, отбывающих наказание, сбежали из колонии, сделав подкоп. Для их поиска по тревоге был поднят весь личный состав учреждений Волгоградской области, а также сформирован оперативный штаб, который координировал действия личного состава при проведении оперативно-розыскных мероприятий, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области.
Исполнявшие роли беглых осужденных, чтобы скрыться от преследования, использовали все известные приемы и уловки бандитов.
Первый «преступник» был практически сразу обнаружен сотрудниками службы исполнения наказания в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Второй пытался скрыться на автомобиле, но был задержан на посту ГИБДД.
Труднее всего оказалось задержать остальных «осужденных». Третьего удалось поймать в ходе прочесывания местности. А четвертый – лидер группы – вооружился охотничьим ружьем и захватил заложника. Спецоперация по обезвреживанию преступника была проведена совместными усилиями всех участников учений.
Поставленные задачи тактико-специального учения выполнены в полном объеме. Выявленные проблемы будут проработаны, чтобы избежать их в случае реального возникновения чрезвычайных обстоятельств.
+7 937 708 14 50