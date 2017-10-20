Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Под Волгоградом силовики провели учения по задержанию сбежавших осужденных
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
19.10.2017+6

Под Волгоградом силовики провели учения по задержанию сбежавших осужденных

Сегодня, 12:23ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области/ 34.fsin.su
Читайте
также
Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»
Волгоградские депутаты часов не наблюдают
Губернатор Волгоградской области отказался от телохранителя за 2 миллиона