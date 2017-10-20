На юге Волгограда автобус протаранил и повалил столб: трое в больнице

ДТП произошло сегодня в 14:45 в Красноармейском районе Волгограда. Водитель автобуса «55 К» по неизвестной причине потерял управление и на высокой скорости протаранил световую опору, умудрившись подмять бетонный столб.

От удара приборные панели перед водителем буквально вывернуло наружу, пассажирские сиденья сильно покорежило, часть из стоявших пассажиров попадали, а некоторые из тех, кто сидел, ударились головой. Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в настоящее время госпитализированы трое пассажиров автобуса «55 К».

Видео Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области