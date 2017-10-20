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На юге Волгограда автобус протаранил и повалил столб: трое в больнице
Сюжеты:
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На юге Волгограда автобус протаранил и повалил столб: трое в больнице

Сегодня, 17:01ПроисшествияВиталий КошелевФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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