На юге Волгограда автобус протаранил и повалил столб: трое в больнице
Сегодня, 17:01ПроисшествияВиталий КошелевФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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ДТП произошло сегодня в 14:45 в Красноармейском районе Волгограда. Водитель автобуса «55 К» по неизвестной причине потерял управление и на высокой скорости протаранил световую опору, умудрившись подмять бетонный столб.
От удара приборные панели перед водителем буквально вывернуло наружу, пассажирские сиденья сильно покорежило, часть из стоявших пассажиров попадали, а некоторые из тех, кто сидел, ударились головой. Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в настоящее время госпитализированы трое пассажиров автобуса «55 К».
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Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
Одна из основных причин аварии – водитель мог уснуть за рулем. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции и экипажи ДПС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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