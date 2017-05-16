Здание администрации Волжского едва не сгорело из-за замыкания

Выяснилось, что пожарным придется приложить немало усилий, поскольку очагов возгорания было несколько. Это значительно осложнило тушение пожара. Самые большие языки пламени наблюдались в районе кровли, что хорошо видно на видео, снятом с квадрокоптера. В общей сложности очаги пожара охватили площадь около 300 квадратных метров.
На борьбу с огненной стихией у спасателей ушло более четырех часов. Тушили несколькими группами с фасада здания и со двора. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области, пожарные расчёты 13-й и 32-й пожарных частей ликвидировали горение в 05:42 часов. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, но пламя, а также вода из пожарных шлангов повредили несколько кабинетов. Отметим, что в пострадавшем здании располагается управление архитектуры, земельный комитет, территориальная избирательная комиссия, контрольное управление, а также приемные депутатов Волгоградской областной Думы.
На данный момент названа предварительная причина пожара - возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки. Точную причину ЧП установят специалисты пожарно-технической лаборатории.