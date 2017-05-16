Здание администрации Волжского едва не сгорело из-за замыкания

Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного МЧС в 1:27. Сразу несколько оперативных служб прибыли на место по тревоге.

Выяснилось, что пожарным придется приложить немало усилий, поскольку очагов возгорания было несколько. Это значительно осложнило тушение пожара. Самые большие языки пламени наблюдались в районе кровли, что хорошо видно на видео, снятом с квадрокоптера. В общей сложности очаги пожара охватили площадь около 300 квадратных метров.

На борьбу с огненной стихией у спасателей ушло более четырех часов. Тушили несколькими группами с фасада здания и со двора. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области, пожарные расчёты 13-й и 32-й пожарных частей ликвидировали горение в 05:42 часов. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, но пламя, а также вода из пожарных шлангов повредили несколько кабинетов. Отметим, что в пострадавшем здании располагается управление архитектуры, земельный комитет, территориальная избирательная комиссия, контрольное управление, а также приемные депутатов Волгоградской областной Думы.