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Здание администрации Волжского едва не сгорело из-за замыкания
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Здание администрации Волжского едва не сгорело из-за замыкания
Сегодня, 19:22ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: ВК, "Жесть Волжского"
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